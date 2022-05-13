Москва, 13 мая, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Минобороны России опубликовало в телеграм-канале кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в ходе спецоперации на Украине.

Russianhelicopters.aero Ка-52 «Аллигатор»

На кадрах показаны действия пилота со штурманом во время применения оружия, а также пуски неуправляемых авиационных ракет, снятые на установленную снаружи вертолета камеру.

Удары были нанесены по опорному пункту ВСУ, координаты которого заранее передала разведка.