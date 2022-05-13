Москва, 13 мая, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 мая опроверг сообщения о якобы готовящемся отключении Финляндии от поставок российского газа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков назвал информацию об этом «очередной газетной уткой». Пресс-секретарь главы государства предложил узнать подробнее о ситуации с поставками газа в Финляндию у Газпрома.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Песков прокомментировал статью премьера Польши Матеуша Моравецкого о том, что идеологию «Русского мира» нужно уничтожить, назвав её квинтэссенцией ненависти к русским.