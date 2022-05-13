Владимир, 13 мая, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки госпитализирован 21 пациент с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

13 мая выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 151 тыс. 28 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 146 тыс. 317 пациентов, в том числе 48 — за последние сутки.

За весь период скончались 3450 человек. Подтвержден один новый летальный случай.