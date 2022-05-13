Исламабад, 13 мая, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Глава разведки Пакистана в ходе тайной поездки в США провёл встречу с представителями органов безопасности и разведки Соединённых Штатов.

CIA Этническая карта Афганистана

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», Надим Анджум, глава межведомственной разведки Пакистана (ISI), встретился с Джейком Салливаном, советником президента США по национальной безопасности, и Уильямом Бернсом, главой ЦРУ.

Согласно Dawn News, ни официальные лица США, ни пакистанские военные не обнародовали никаких подробностей трёхдневной встречи, но считается, что переговоры были сосредоточены на вопросах безопасности и ситуации в Афганистане.

Визит состоялся в преддверии того, что госсекретарь США ранее пригласил министра иностранных дел Пакистана принять участие в продовольственной встрече 18 мая в штаб-квартире ООН.

Последние американо-пакистанские переговоры по вопросам безопасности состоялись в июне 2021 года, когда советник по национальной безопасности Пакистана Маид Юсуф встретился с Салливаном в Белом доме. В пакистанскую делегацию также входил бывший глава ISI Фаиз Хамид.

После встречи Салливан написал в «Твиттере», что консультации между двумя сторонами были сосредоточены на «региональных отношениях и безопасности», а также на необходимости немедленного сокращения насилия в Афганистане.