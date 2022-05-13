Приморский край, 26 октября, 2004, 07:18 — ИА Регнум. 20 миллионов рублей заложено в бюджет города на 2005 год на развитие владивостокской команды по спидвею "Восток". Об этом заявил на встрече с главным тренером команды Сергеем Шевченко и капитаном команды Игорем Столяровым глава города Владимир Николаев.

Из этой суммы - 10 миллионов рублей будут направлены на реконструкцию стадиона "Авангард", который в настоящее время находится, по словам спортсменов, в аварийном состоянии. На эти средства территория стадиона будет реконструирована и облагорожена.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации, в настоящее время у спортсменов межсезонье. Первые гонки намечены на апрель-май 2005 года, а пока предстоят долгие месяцы тренировок. По признанию спортсменов, чтобы стать лидерами по спидвею в Дальневосточном регионе им необходимо тренироваться с сильнейшими спидвейщиками страны.