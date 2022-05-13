Саада, Йемен, 13 мая, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) Саудовской Аравии подвергли артиллерийскому обстрелу ряд населённых пунктов в йеменской провинции Саада. Об этом 13 мая сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на министерство здравоохранения Йемена.

Ibtimes.com Йемен

По последним данным, в республиканскую больницу города Саада были доставлены тела семерых погибших мирных жителей. Также сообщается о десятках местных жителях, получивших ранения в результате обстрела.

Отмечается, что артиллерийский удар стал первым серьёзным нарушением соглашения о прекращении огня, заключенным между Саудовской Аравией и йеменскими повстанцами-хуситами при посредничестве ООН.

Ранее командование возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по восстановлению мира в Йемене также сообщило о ряде случаев нарушения перемирия со стороны хуситов.