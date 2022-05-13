Москва, 13 мая, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Заявления премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о якобы необходимости «искоренить» идеологию «Русский мир» являются квинтэссенцией ненависти к русским, поразившей польских политиков и общество. Об этом 13 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Вы знаете, это квинтэссенция той ненависти к русским, которая, наверное, как метастазы, поразила как всю польскую политику, все польское руководство, так и, собственно, польское общество во многом, к нашему сожалению», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать заявления Моравецкого.

Также Песков подчеркнул, что такое заявление главы польского правительства является совершенно возмутительным, а также оголтелым и неприемлемым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что посольство России окажет дипломатическую и правовую помощь гражданину Латвии, пришедшего с флагом РФ к советскому памятнику в Риге.