Стокгольм, 13 мая, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Министр обороны Швеции Петер Хультквист выступил 13 мая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел страны Анн Линде и представителями всех парламентских партий Швеции. По словам военного министра, текущее положение дел в Европе рискует длиться в течение продолжительного периода времени, передает телеканал SVT.

Government.se Петер Хультквист

«Ситуация серьезная, и ситуация сложная. Мы должны быть готовы к тому, что такая она сохранится надолго. Мы также должны быть готовы к тому, что ситуация ухудшится», — сказал Хультквист.

Далее министр обороны страны заявил, что решение Финляндии от 12 мая о вступлении страны в НАТО оказало свое влияние на политику безопасности Швеции.

«В случае возможного членства Швеции в НАТО преобладающая сейчас неопределенность в отношении того, как будет выстроен наш ответ в случае кризиса в области политики безопасности или вооруженного нападения, уменьшится … Если же Швеция решит подать заявку на членство в НАТО, существует риск реакции со стороны России. Позвольте мне тогда особенно подчеркнуть, что в таком случае у нас существует готовность отвечать на любые контрмеры», — подчеркнул Хультквист.