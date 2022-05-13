Ярославль, 13 мая, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Ярославской области за 5 месяцев 2022 года было выявлено более 10 несанкционированных свалок. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

yarrregion.ru Свалка отходов природного камня в Ярославской области

В основном незаконные свалки появляются в регионе весной и летом. Только за последнее время специалисты департамента окружающей среды и природопользования выявили три несанкционированных свалки природного камня и кирпича общим объёмом в 60 кубометров.

«В Ярославской области благодаря взаимодействию органов власти, местного самоуправления, регионального оператора по обращению с ТКО и общественности удается эффективнее решать вопрос по выявлению и пресечению нарушений в сфере природоохранного законодательства/ При планировании рейдов инспекторы учитывают обращения, направленные в департамент по электронной почте, через социальные сети и информацию, поступившую на телефон горячей линии», — рассказала исполняющая обязанности директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ольга Стукалова.

Всего же с начала года было выявлено и пресечено 54 нарушения природоохранного законодательства. Общая сумма штрафов составила 1 миллион 360 тысяч рублей.