Белгород, 13 мая, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Белгородской области за истекшие сутки в ковид-госпитали поступили 39 новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 мая в федеральном оперативном штабе. Выписаны с выздоровлением 36 человек, скончались от осложнений двое.

Https://www.volgograd.ru Экспресс-тест на COVID-19

Всего в Белгородской области выявлено 130 328 носителей коронавируса. Справились с заражением 127 283 человека, скончались от последствий инфекции 2 247 жителей.

По данным регионального оперштаба, в стационарах лечатся 58 ковид-пациентов, под амбулаторным наблюдением — 740 белгородцев.