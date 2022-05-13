Новосибирск, 13 мая, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Новосибирской области на станции Мочище начали строить врачебную амбулаторию. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения региона.

zdrav. nso.ru Строительство врачебной амбулатории под Новосибирском

В минздраве отметили, что она будет обслуживать также жителей станции Иня-Восточная, посёлков Витаминка и Ленинский, села Новокаменка. На территории обслуживания проживает 5649 человек, в том числе 1223 ребёнка. Новая амбулатория рассчитана на 100 посещений в смену.

Сейчас амбулатория Станционного сельсовета расположена в небольшом одноэтажном здании.