Москва, 13 мая, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Демонтируя памятники советским воинам в Риге, Латвия разрушает фундамент межгосударственных отношений. Об этом сегодня, 13 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Kalnroze Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги. Латвия.

Она отметила, что затеянная Латвией вакханалия с памятниками, посвященными подвигам советских воинов в годы Великой Отечественной войны, провоцирует межэтнический конфликт в латвийском обществе.

«Инициаторы подобной политики, похоже, это не понимают», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, памятник Освободителям Риги лишён защиты в соответствии с решением Сейма (парламента) Латвии и может быть демонтирован.

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