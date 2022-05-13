* Талибы — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, 13 мая, 2022, 12:41 — ИА Регнум. После ожесточённых боестолкновений между Фронтом национального сопротивления Афганистана и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали крупномасштабную воздушно-наземную операцию против сил фронта в долине Касан уезда Андараб в провинции Баглан.

8am. af Афганские талибы (организация. деятельность которой запрещена в РФ)

Источники газеты «8 Собх» сообщают, что в настоящее время в этом районе идёт ожесточённый бой. Согласно источникам, группировку талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возглавляют мулла Фазыл, заместитель министра обороны, и кари Бахтияр, губернатор провинции Баглан.

Источники добавляют, что поздно вечером 12 мая талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) окружили дом члена Фронта сопротивления в долине Хаваш уезда Хост-ва-Ференг.

По мере эскалации боевых действий Ван Бранд, посол ЕС в Афганистане, написал в «Твиттере», что обеспокоен положением мирных жителей в зонах боевых действий.

«Мы оплакиваем смерть невинных, — написал он. — Ситуация ещё раз показывает, что для управления Афганистаном необходимо всеобъемлющее правительство».

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляли, что боевых действий в Панджшере и Андарабе не ведётся. Новости и репортажи о войне они называли «рекламой в Facebook» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).