Горно-Алтайск, 13 мая, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 59 пациентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, всего за время пандемии в регионе излечились 32 632 человека. Жертвами коронавируса стали 613 жителей.

Общее число подтверждённых случаев заражения к настоящему времени достигло 34 237. За сутки выявлено семь новых носителей, трое из которых госпитализированы в стационары.