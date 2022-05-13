Ставрополь, 13 мая, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В Ставропольском крае выявлено мошенничество в особо крупном размере в одном из банков в Изобильненском округе. Подозреваемой в его совершении оказалась сотрудница кредитной организации, которую подозревают в хищении 62 млн рублей у клиентов банка. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как установлено, 26-летняя работница банка, занимавшая должность эксперта клиентского центра в филиале одного из финансовых учреждений, предлагала клиентам банка открыть вклады и перевести на них сбережения, имевшиеся на сберегательных счетах. При этом денежные средства злоумышленница и не думала вносить на счета потерпевших.

Имея доступ к программе по обслуживанию и управлению банковскими счетами, она снимала деньги в банкоматах и присваивала. Всего было подтверждено 82 эпизода мошенничества. Чтобы легализовать похищенные средства, подозреваемая разработала схему. Она приобретала недвижимое имущество и в последующем его перепродавала.

«Таким образом ей удалось придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами на общую сумму свыше 2,2 миллиона рублей», — говорится в сообщении официального представителя МВД России Ирины Волк.

В настоящее время расследованное уголовное дело передано для рассмотрения в суд.