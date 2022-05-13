Липецк, 13 мая, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 19 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

13 мая выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем сутками ранее. Всего зарегистрировано 150 тыс. 379 случаев заражения.

За весь период наблюдения 145 тыс. 561 человек выписан после курса лечения, в том числе 69 — за последние сутки.

За весь период скончались 3739 человек. Подтверждено два новых летальных случая.