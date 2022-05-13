Хельсинки, 13 мая, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Власти Финляндии заморозили планы по реконструкции Сайменского канала, который является ключевой транспортной артерией для юго-восточной части страны и связывает Финляндию с Россией, сообщает 13 мая издание Yle.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия

Поскольку связанные с Россией проекты сотрудничества в приграничных регионах пока не будут реализовываться, к осени правительство Финляндии подготовит предложения о том, как будут использованы деньги, предназначенные для сотрудничества в восточных регионах.

«Один из самых значимых таких проектов — это реконструкция Сайменского канала, которая теперь заморожена», — пишет издание.

Отметим, что также в Финляндии продолжается подготовка к прекращению поставок природного газа из России.

Напомним, Сайменский канал — судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Выборгским заливом в России. Общая протяжённость канала с морским фарватером — 57,3 км, из них Финляндии принадлежат 23,3 км, России — 34 км (включая 14,4 км подходного фарватера в Выборгском заливе). Финляндия до 2063 года арендует 19,6 км российской части канала (от шлюза «Брусничное») и прилегающую территорию.

После начала Россией специальной военной операции на Украине стало известно, что РФ может пересмотреть заключенный с Финляндией договор об аренде Сайменского канала, если страна вступит в НАТО.