Сеул, , 12:40 — REGNUM Правительство Южной Кореи приняло решение о смягчении санитарно-карантинного контроля при въезде в страну, включая возможность проведения экспресс-теста на COVID-19. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе с чрезвычайными ситуациями, стихийными бедствиями и катастрофами.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что с 1 июня правительство сократит количество тестов, которые должны проходить иностранные путешественники до и после въезда в страну, с трех до двух.

Власти также планируют разрешить путешественникам представлять результаты ПЦР-теста в течение трех дней после въезда в страну, вместо того, чтобы представлять результаты в день приземления.

Получившие три прививки от коронавируса освобождаются от карантина после прибытия в страну. Дети в возрасте 12 лет и младше, въезжающие в страну с полностью вакцинированным опекуном, также будут освобождены от карантина.