Ростов-на-Дону, 13 мая, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Южном федеральном университете (Ростов-на-Дону) в казаки посвятили студентов и участников университетского просветительского объединения «Казачья сотня ЮФУ». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

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Казачью присягу в Старо-Покровском храме приняли 25 студентов, прошедших годовое обучение по программе профессиональной переподготовки «Социальная педагогика: организация патриотического воспитания обучающихся в системе общего и дополнительного образования». Проект направлен на воспитание молодёжи в духе лучших патриотических традиций России, изучение истории и традиций казачества, подготовку кадров для системы непрерывного казачьего образования и кадетского обучения.

пресс-служба ЮФУ IMG 8600

пресс-служба ЮФУ IMG 8070

«Уверен, что реализация совместных научно-образовательных проектов ЮФУ, департамента по казачеству позволит поднять на новый уровень качество непрерывного казачьего образования Ростовской области, совершенствовать кадровый потенциал казачьих, кадетских образовательных организаций, грамотно проводить научно-исследовательскую и профориентационную работу, максимально реализуя интересы всех участников этого проекта», — отметил заместитель донского губернатора Михаил Корнеев.

В Ростовской области общая численность обучающихся по программам казачьего компонента превышает 110 тыс. человек.