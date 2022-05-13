Москва, , 12:39 — REGNUM Польское руководство и общество поразила ненависть к русским, заявил 13 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он прокомментировал суждения премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий о том, что идеологию под названием «Русский мир» нужно уничтожить.

По словам Пескова, заявление польского премьера возмутительное, оголтелое и неприемлемое.

«Это квинтэссенция той ненависти к русским, которая, наверное, как метастазы поразила как всю польскую политику, все польское руководство, так и, собственно, польское общество во многом, к нашему сожалению», — сказал пресс-секретарь главы государства.