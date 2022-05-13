Москва, 13 мая 2022, 12:39 — REGNUM По мнению проректора по цифровому развитию Московского политехнического университета Ильи Красильникова, проблемы в области технологического обеспечения образовательного процесса в этом учебном году для большинства вузов не станут катастрофическими.
После ухода с российского рынка различного рода иностранных производителей, в том числе, ИТ-компаний, вузы стали активно обсуждать возможные проблемы, с которыми они могут столкнуться в процессе реализации своей деятельности. Наиболее распространенная — необходимость продления подписки на иностранное программное обеспечение. Многие современные программные продукты распространяются по годовой подписке, и чаще всего вузы ее актуализируют летом, к началу учебного года. В одних случаях трудности возникнут из-за проведения оплаты, поскольку ведущие российские банки отключены от СВИФТ, в других случаях — сами разработчики могут блокировать возможность продления подписки для российских вузов.
Проблемы могут возникнуть и у тех университетов, которые в начале года начали процесс модернизации аппаратной инфраструктуры, для чего велись закупки оборудования иностранных производителей, например — комплексов серверного или сетевого оборудования, подчеркивает Красильников. Такая модернизация могла быть вызвана рядом причин, в частности, необходимостью расширения учебного процесса, или оснащения нового кампуса. Подобные работы часто планируют на первую половину года, чтобы успеть ввести новое оборудование в эксплуатацию к началу учебного года. Из-за введения экономических ограничительных мер со стороны ряда стран поставки оборудования усложнились или «подвисли» на неопределенное время. Если была необходимость оснастить лаборатории или новые учебные классы к началу учебного года, то в этом случае вовремя решить эту задачу не получится даже в случае замены поставщиков.
Эксперт отмечает, еще одна неприятность может быть связана с отказом предоставления ИТ-сервисов иностранных компаний, как используемых в учебном процессе, так и обеспечивающего характера. Например, если речь идет об «облачных» сервисах, по какой-то причине размещенных не в российских центрах обработки данных, а на иностранных площадках, то очень высок риск одномоментной потери доступа к накопленной информации. В этом случае последствия для вуза будут критичны.
Вузы, которые провели более глубокий предварительный анализ перед покупкой оборудования или ПО, как правило, задумывались о технологическом суверенитете, и старались выбирать отечественные продукты. Они сейчас в более выигрышном положении. Но таких немного, поскольку долгое время казалось очевидным преимущество покупки широко распространенных иностранных решений, считает эксперт.
В то же время эксперт советует не драматизировать излишне ситуацию, ряд компаний сообщили, что они продолжат обслуживать российские образовательные структуры. Но даже в этом случае большинству вузов со временем придется пересмотреть свои критерии выбора того или иного цифрового решения с точки зрения цифрового суверенитета.
В стране сильный ИТ-сектор, и уход с рынка главных конкурентов может подстегнуть развитие отечественных цифровых продуктов, которые получат доступ к новым заказчикам. Появятся новые перспективы для российских ИТ-специалистов, которые вовлекут в сферу новые силы.
В отношении аппаратного обеспечения текущая ситуация не будет иметь мгновенного эффекта, имеющееся оборудование прослужит еще 5-7 лет. В то же время, планируя обновление или расширение своей материально-технической базы, вузы будут более тщательно выбирать производителей, технологии, решения, делает вывод эксперт.