Москва, 13 мая, 2022, 12:39 — ИА Регнум. По мнению проректора по цифровому развитию Московского политехнического университета Ильи Красильникова, проблемы в области технологического обеспечения образовательного процесса в этом учебном году для большинства вузов не станут катастрофическими.

Студент

После ухода с российского рынка различного рода иностранных производителей, в том числе, ИТ-компаний, вузы стали активно обсуждать возможные проблемы, с которыми они могут столкнуться в процессе реализации своей деятельности. Наиболее распространенная — необходимость продления подписки на иностранное программное обеспечение. Многие современные программные продукты распространяются по годовой подписке, и чаще всего вузы ее актуализируют летом, к началу учебного года. В одних случаях трудности возникнут из-за проведения оплаты, поскольку ведущие российские банки отключены от СВИФТ, в других случаях — сами разработчики могут блокировать возможность продления подписки для российских вузов.

Проблемы могут возникнуть и у тех университетов, которые в начале года начали процесс модернизации аппаратной инфраструктуры, для чего велись закупки оборудования иностранных производителей, например — комплексов серверного или сетевого оборудования, подчеркивает Красильников. Такая модернизация могла быть вызвана рядом причин, в частности, необходимостью расширения учебного процесса, или оснащения нового кампуса. Подобные работы часто планируют на первую половину года, чтобы успеть ввести новое оборудование в эксплуатацию к началу учебного года. Из-за введения экономических ограничительных мер со стороны ряда стран поставки оборудования усложнились или «подвисли» на неопределенное время. Если была необходимость оснастить лаборатории или новые учебные классы к началу учебного года, то в этом случае вовремя решить эту задачу не получится даже в случае замены поставщиков.

Эксперт отмечает, еще одна неприятность может быть связана с отказом предоставления ИТ-сервисов иностранных компаний, как используемых в учебном процессе, так и обеспечивающего характера. Например, если речь идет об «облачных» сервисах, по какой-то причине размещенных не в российских центрах обработки данных, а на иностранных площадках, то очень высок риск одномоментной потери доступа к накопленной информации. В этом случае последствия для вуза будут критичны.

«Степень ущерба от сложившейся ситуации зависит не от профиля университета, а от меры проникновения цифровых технологий в деятельность вуза, — рассказывает проректор по цифровому развитию Московского политехнического университета Илья Красильников. — Например, есть вузы, где спектр применяемых технологий достаточно широк, а опыт проработки проектов внедрения таких технологий небольшой — в выборе информационных продуктов такие вузы ориентировались на популярные, очевидные решения, которые чаще всего оказывались иностранного происхождения».

Вузы, которые провели более глубокий предварительный анализ перед покупкой оборудования или ПО, как правило, задумывались о технологическом суверенитете, и старались выбирать отечественные продукты. Они сейчас в более выигрышном положении. Но таких немного, поскольку долгое время казалось очевидным преимущество покупки широко распространенных иностранных решений, считает эксперт.

В то же время эксперт советует не драматизировать излишне ситуацию, ряд компаний сообщили, что они продолжат обслуживать российские образовательные структуры. Но даже в этом случае большинству вузов со временем придется пересмотреть свои критерии выбора того или иного цифрового решения с точки зрения цифрового суверенитета.

«Окончание подписки на любое программное обеспечение не является для вузов катастрофическим, — считает Илья Красильников.— Многие сервисы заменяемы, нужно только приложить усилия и проанализировать продукты на рынке. Возможно, потребуется адаптация со стороны студентов и преподавателей, поскольку важным фактором является привычка пользования тем или иным продуктом. У вузов есть время для того, чтобы провести эту работу и подготовиться к новому учебному году».

В стране сильный ИТ-сектор, и уход с рынка главных конкурентов может подстегнуть развитие отечественных цифровых продуктов, которые получат доступ к новым заказчикам. Появятся новые перспективы для российских ИТ-специалистов, которые вовлекут в сферу новые силы.

В отношении аппаратного обеспечения текущая ситуация не будет иметь мгновенного эффекта, имеющееся оборудование прослужит еще 5-7 лет. В то же время, планируя обновление или расширение своей материально-технической базы, вузы будут более тщательно выбирать производителей, технологии, решения, делает вывод эксперт.