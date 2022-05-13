Абакан, , 12:38 — REGNUM Санитарные требования, введённые в связи с распространением COVID-19, смягчены в Хакасии.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM 13 мая в региональном правительстве, в республике утратила силу норма по обязательному соблюдению социальной дистанции в 1,5 метра. Она действовала с самого начала пандемии.

Напомним, с 5 мая в Хакасии был смягчён масочный режим. Теперь обязательное ношение масок в республике сохраняется лишь в торговых центрах и общественном транспорте.

Что касается публичных массовых мероприятий, их проведение по-прежнему должно согласовываться с оперштабом.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года в Хакасии выявлено 33 800 носителей коронавируса.

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