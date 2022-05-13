Сыктывкар, , 12:38 — REGNUM В Коми завершено расследование убийства, совершенного в 1994 году в столице республики. Перед судом предстанет экстрадированный из Польши 49-летний Семен Гуцан, сообщает Следком республики.

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По данным следствия, в августе 1994 года находившиеся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый и его приятель совершили убийство 15-летней девушки, после чего похитили имущество владельцев квартиры, причинив им значительный материальный ущерб. После совершенного преступления Гуцан и его подельник покинули Россию. В последующем Гуцан изменил свои персональные данные, сделав документы, в которых было отражено другое имя — Иван Попа. Его объявили в международный розыск.

Позднее, несмотря на изменение своих персональных данных, местонахождение Гуцана было установлено в Польше. Его экстрадиция стала возможной благодаря представленному следователями комплексу доказательств причастности к совершенным преступлениям. Вину в предъявленном ему обвинении Гуцан не признал.

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