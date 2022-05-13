Джакарта, 13 мая, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто встретился с министром обороны Вьетнама в Ханое, сообщает Kompas.

(сс) Prayitno Индонезия

Прабово Субианто заявил, что эта двусторонняя встреча на уровне министров является очень важной для двух стран.

«Я вижу, что есть еще много возможностей для изучения, особенно укрепление взаимного доверия между странами АСЕАН и расширение сотрудничества между вооруженными силами, развитие сектора оборонной промышленности двух стран», — заявил министр обороны Индонезии.

В ходе встречи министр надеется, что страны смогут обменяться мнениями и опытом в области оборонного сотрудничества. Прабово Субианто считает, что эта встреча будет способствовать расширению сотрудничества между двумя странами в построении и поддержании региональной и глобальной стабильности.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо и ряд лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) встретились с американскими бизнесменами.