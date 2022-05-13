Тбилиси, , 12:36 — REGNUM Попытки бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили навредить своему здоровью являются частью заговора против республики. Об этом 13 мая заявил не телеканале «Имеди» вице-спикер парламента страны Гия Вольский.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Несомненно, его близкие должны требовать от врачей и лично от него, чтобы он не вредил своему здоровью в пользу чьим-то политическим целям, — сказал Вольский. — Очевиден заговор против Грузии, а Саакашвили участвует в этом своим поведением».

Состояние здоровья экс-президента стало объектом шантажа властей. Он заявляет, что умрёт, если его не выпустят из страны.

Напомним, Саакашвили в апреле снова начал жаловаться на резкое ухудшение своего самочувствия. Его соратники и родственники заявляют, что у политика психическое заболевание из-за которого тот не может есть еду с содержанием белка. Они требуют выпустить его за границу. В минюсте предложили поместить экс-президента в частную клинику «Вивамед», чтобы там врачи проверили состояние его здоровья.

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