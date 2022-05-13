Борзя, Забайкальский край, 13 мая, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Забайкалье за неисполнение контракта при реализации национального проекта «Жилье и городская среда» оштрафован пордядчик. Подробности сооьщает сообщает телеграм-канал прокуратуры региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкалье

Установлено, что в августе 2021 года администрация городского поселения «Борзинское» и общество с ограниченной ответственностью «Гигант» заключили муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания «Дворец культуры» г. Борзи стоимостью около 35 млн рублей.

Несмотря на то, что срок исполнения работ истекал 1 ноября 2021 года, подрядчик произвел лишь демонтаж кровельного покрытия здания, в связи с чем контракт с ним расторгнут с внесением организации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Прокуратура возбудила в отношении генерального директора общества дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действие (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности).

Мировой суд судебного участка № 37 Борзинского судебного района признал должностное лицо виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1,7 млн рублей.

Решение суда вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте нарушения при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» стали поводом для возбуждения уголовных дел в отношении заместителя руководителя администрации по жилищно-коммунальным вопросам и строительству администрации городского поселения «Нерчинское» Сергея Чемезова.

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