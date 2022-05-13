Донецк, 13 мая, 2022, 12:36 — ИА Регнум. На данный момент пока рано говорить о полномасштабном котле вокруг Авдеевки, вместе с тем, противник на этом направлении лишен возможности свободного передвижения и пополнения запасов оружия и боеприпасов. Об этом 13 мая рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Первого канала».

Twitter / Денис Пушилин

По словам главы ДНР, пока можно говорить об оперативном окружении (группировки противника в Авдеевке и вокруг нее — о том, что зафиксированы все важные точки поставок киевским боевикам оружия и боеприпасов.

«Говорить о масштабном полноценном котле вокруг Авдеевки… это немножко забегать вперед», — сказал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что очные обвинения в жестком обращении с гражданским населением предъявлены двум военнослужащим ВСУ и одному участнику националистического батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).