Петропавловск-Камчатский, 13 мая, 2022, 12:35 — ИА Регнум. На Камчатке, где 13 мая в 23-й раз с начала 2022 года эвакуировали все школы из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах, власти предпринимают все меры, чтобы ЕГЭ и ОГЭ прошли в установленные сроки и с соблюдением мер безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Rafael Mizrahi Бомба

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Губернатор края Владимир Солодов попросил всех, в том числе родителей, с пониманием относиться к частым эвакуациям детей из школ.

«Надо сказать, что эта проблема касается не только Камчатки, вся страна находится под настоящей информационной атакой. Конечно, это доставляет большой дискомфорт, особенно школьникам. Во многих случаях учебный процесс находится под угрозой срыва. Общего решения для всех школ региона сейчас принять невозможно, ведь остались буквально считанные дни до окончания учебного года, а в отдельных образовательных учреждениях разные ситуации», — сказал Солодов.

Школы в условиях частых эвакуаций принимают решения или о сдвиге учебного времени, или о дистанционном формате уроков. Также заведения перешли на шестидневную учебную неделю.

«Могу отметить эффективность и слаженность работы всех структур. Все стараются минимизировать доставляемые неудобства и сократить время проверок, но, к сожалению, огромное количество объектов, по которым приходят сообщения о ложном минировании, не позволяют провести проверки мгновенно. Поэтому просьба, относиться к этому с пониманием, оперативно и чётко выполняя инструкции руководителей учебных и социальных учреждений и уполномоченных органов», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в 23-й раз с начала 2022 года 13 мая поступило сообщение о минировании учебных заведений. Все школы эвакуировали.