Вильнюс, 13 мая 2022, 12:35 — REGNUM Посольство России окажет дипломатическую и правовую помощь гражданину Латвии, пришедшего с флагом РФ к советскому памятнику в Риге. Об этом 13 мая сообщил посол России в этой стране Михаил Ванин.
По его словам, в связи с тем, что этот молодой человек является гражданином Латвии, возможности российского посольства существенно ограничены.
Как сообщало ИА REGNUM, о задержании молодого человека сообщила его мать. По ее словам, к ней домой приехали с обыском силовики.