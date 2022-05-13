Вильнюс, 13 мая, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Посольство России окажет дипломатическую и правовую помощь гражданину Латвии, пришедшему с флагом РФ к советскому памятнику в Риге. Об этом 13 мая сообщил посол России в этой стране Михаил Ванин.

Alma Pater Посольство России в Литве

«Александр — это гражданин Латвии, он, кстати, учится в одном из российских колледжей и планирует продолжить образование у нас… Будем оказывать возможную в этой ситуации правовую и дипломатическую помощь», — сказал посол в эфире Первого канала.

По его словам, в связи с тем, что этот молодой человек является гражданином Латвии, возможности российского посольства существенно ограничены.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании молодого человека сообщила его мать. По ее словам, к ней домой приехали с обыском силовики.