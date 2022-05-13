Стокгольм, , 12:43 — REGNUM Министр иностранных дел Швеции Анн Линде на совместной пресс-конференции с министром обороны страны Петером Хультквистом и представителями всех парламентских партий Швеции обнародовала отчет о ситуации в области безопасности. О заявлениях министра сообщил 13 мая телеканал SVT.

Анн Линде Wto.org

«Неприсоединение к военным союзам служило Швеции хорошую службу на протяжении всей истории. Политика безопасности Швеции уже давно является последовательной. Но после 24 февраля мы должны по-новому оценить ситуацию», — заявила глава шведской дипломатии.

«Наша оценка заключается в том, что мы не подвергнемся конвенциональному военному нападению в ответ на любые заявления о нашем членстве в НАТО … С другой стороны, нами установлено, что вооруженное нападение на Швецию исключать нельзя», — заявила Линде.

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