Кострома, , 13:47 — REGNUM Завершить капитальный ремонт моста через реку Кострому в Костроме планируется до 30 июня текущего года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал Денис Захаров — руководитель участка государственного ярославского предприятия «Ярдормост», занимающегося объектом.

Строительный штаб «Ярдормоста» в Костроме Наталья Диева © ИА REGNUM

«У нас осталась покраска опор и подмостового пространства, установка ливнёвки, видеонаблюдения. Всё выполняем. Срок стоит до 30 июня 2022 года», — пояснил Захаров.

Как ранее писало ИА REGNUM, стоимость ремонта переправы составила 487 млн рублей. Большую часть средств областному центру в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделил федеральный бюджет.

По условиям контракта все работы должны были быть завершены 15 декабря 2021 года, но подрядчик отстал от графиков и не успел выполнить 10% объёма до наступления холодов. Доделать объект хотели до 1 апреля 2022 года, однако сроки перенеслись на начало лета.

В настоящее время мост полностью открыт для пешеходов и автомобилистов. На переправе установили ограждения, освещение, укрепили опоры и строения, отремонтировали лестницы-спуски и заменили деформационные швы.

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