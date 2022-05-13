Кострома, 13 мая 2022, 13:47 — REGNUM Завершить капитальный ремонт моста через реку Кострому в Костроме планируется до 30 июня текущего года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал Денис Захаров — руководитель участка государственного ярославского предприятия «Ярдормост», занимающегося объектом.
Как ранее писало ИА REGNUM, стоимость ремонта переправы составила 487 млн рублей. Большую часть средств областному центру в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделил федеральный бюджет.
По условиям контракта все работы должны были быть завершены 15 декабря 2021 года, но подрядчик отстал от графиков и не успел выполнить 10% объёма до наступления холодов. Доделать объект хотели до 1 апреля 2022 года, однако сроки перенеслись на начало лета.
В настоящее время мост полностью открыт для пешеходов и автомобилистов. На переправе установили ограждения, освещение, укрепили опоры и строения, отремонтировали лестницы-спуски и заменили деформационные швы.
Справка: мост через реку Кострому был построен в 1985 году, это его первый капитальный ремонт с начала эксплуатации. Также в областном центре ремонтируют мост через реку Чёрную и путепровод в микрорайоне Юбилейном. Движение по первому объекту надеются открыть в ноябре 2022 года, переправу через железнодорожные пути должны сдать до 31 октября 2023 года.
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