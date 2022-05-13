Дженин, Палестина, 13 мая, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля вступила в бой с отрядами вооружённых палестинцев на окраинах города Дженин. Об этом 13 мая сообщает Al-Hadath.

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По данным журналистов, армейские подразделения попытались войти в город с востока, но были встречены огнём из стрелкового оружия.

Предположительно, военные намеревались задержать ряд местных жителей, участвовавших в акциях протеста на Западном берегу реки Иордан.

Завязавшаяся перестрелка переросла в боевые действия, которые, по стоянию на полдень, так и не прекратились. В район стягиваются дополнительные подкрепления израильской армии и полиции, включая военную технику.