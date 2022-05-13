Хельсинки, , 14:07 — REGNUM Президент Финляндии Саули Ниинистё напомнил, что Финляндия стремится к членству в НАТО ради собственной безопасности, пишет 13 мая финская газета Helsinki Times.

Саули Ниинистё Michał Józefaciuk

«Благодаря членству в НАТО Финляндия максимизирует собственную безопасность. Оно никому не наносит вреда, оно не направлено ни против кого. Как член альянса Финляндия, естественно, будет нести свою долю ответственности за безопасность всего сообщества, — написал Ниинистё в своем блоге. — Вступив в НАТО, Финляндия не вырастет больше, чем есть сейчас».

Хотя Ниинистё назвал сложившуюся ситуацию «историческим поворотным моментом», он все же полагает, что вступление в НАТО изменит далеко не все. «И в будущем высшим приоритетом нашей внешней политики останется безопасность Финляндии».

«Россия была и остается соседкой Финляндии. Мы должны иметь возможность и в будущем решать практические вопросы с ее помощью», — добавил он.

Многие страны НАТО, в свою очередь, приветствовали намерение Финляндии и обещали ей поддержку.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков считает, что вхождение Финляндии в НАТО является недружественным шагом, который представляет угрозу для безопасности России.

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