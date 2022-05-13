Волгоград, 13 мая, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Участники автопробега «Дорогами Победы», в числе которых свыше 20 депутатов и сотрудников Законодательного собрания Санкт-Петербурга, прибыли в Волгоград, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 мая в пресс-службе администрации региона.

Culture.ru Мамаев курган. Музей-заповедник «Сталинградская битва.»

Маршрут автопробега Санкт-Петербург — Ржев — Юхнов — Воронеж — Волгоград — Липецк — Клин – Санкт-Петербург. В городе-герое Волгограде участники акции в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» передадут капсулу с землёй с Пискаревского мемориала. В свою очередь с Мамаева кургана в северную столицу направят сталинградскую землю для захоронения после возвращения из автопробега 17 мая 2022 года.

Автопробег проходит с 10 по 16 мая и посвящён 77-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 80-летию Сталинградской битвы и в поддержку специальной военной операции на Украине.