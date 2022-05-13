Красноярск, 13 мая, 2022, 12:31 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 21 лесной пожар на площади 938 га. Очаги возгораний действовали в 23 муниципалитетах, сообщили ИА REGNUM 13 мая в краевом министерстве лесного хозяйства.

40.mchs.gov.ru Лесной пожар

В тушении принимали участие 750 человек, применялось 118 единиц техники. Было задействовано 19 воздушных судов.

На утро 13 мая в регионе действует 19 лесных пожаров на площади 2,1 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае с 13 мая особый противопожарный режим действует в 56 муниципалитетах.