Екатеринбург, , 12:30 — REGNUM В Свердловской области вора в законе осудили за занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Суд 1dzer.ru

Суд назначил Владимиру К. десять лет колонии и в дальнейшем ограничил его свободу на год. Также этот гражданин должен уплатить штраф в размере 250 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, этот гражданин был королём преступного мира в Верхней Салде. Ранее присяжные посчитали его виновным и не заслуживающим снисхождения.