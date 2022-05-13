Екатеринбург, 13 мая, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Свердловской области вора в законе осудили за занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

1dzer.ru Суд

Суд назначил Владимиру К. десять лет колонии и в дальнейшем ограничил его свободу на год. Также этот гражданин должен уплатить штраф в размере 250 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, этот гражданин был королём преступного мира в Верхней Салде. Ранее присяжные посчитали его виновным и не заслуживающим снисхождения.