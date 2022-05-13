Москва, , 12:30 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий продолжает устанавливать «стандарты русофобии», считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Леонид Слуцкий Duma.gov.ru

«Заявления Моравецкого выглядят как подобие риторики Третьего рейха. Хотелось бы напомнить ему, что прежние деятели, желавшие искоренить Русский мир, а среди них были фигуры куда могущественнее господина премьера, оказались на скамье Нюрнбергского трибунала», — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

Высказывания Моравецкого, равно как и омерзительное нападение на посла России в Польше Сергея Андреева — это проявления бессильной злобы, полагает депутат.

«Борясь такими темпами с несуществующей «раковой опухолью Русского мира», Европа рискует сама пасть от «саркомы нацизма». История, уверен, вновь все расставит на свои места», — заключил он.

По словам Моравецкого, «Русский мир» — смертельная угроза для всей Европы, подобная раковой опухоли. Поддержки Украины в её конфликте с Россией недостаточно, полагает он.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме назвали преступлением заявление премьера Польши про «Русский мир»