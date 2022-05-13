Чебоксары, , 12:29 — REGNUM В Чувашию холода пришли вместе с дождями. Потепление до +20 градусов прогнозируется не ранее 25 мая. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Дождь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Синоптик-любитель отмечает, что первые десять майских дней стали самыми холодными за последние 15 лет. По его словам, холода продержатся ещё не менее недели, погода будет дождливой, а потепление — кратковременным.

14 мая в Чувашии ожидается сухая погода при +13…+18 градусов тепла. 15 мая станет чуть теплее, но местами будет дождливо, возможна гроза.

16 мая начнётся очередное похолодание, которое достигнет кульминации 19 мая: температура упадёт до +8…+10 градусов, что на десять градусов ниже среднемноголетних значений

По предварительным прогнозам, к 21 — 22 мая температура воздуха постепенно начнёт расти, но к 20-градусной отметке она вернётся не раньше 25 — 26 мая. Владимир Михайлов также считает, что почти каждый день до конца мая будут идти дожди.