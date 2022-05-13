Бухарест, 13 мая, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В результате спецоперации, проведенной сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью МВД Румынии, в ряде румынских уездов был ликвидирован канал по доставке нелегалов в Западную Европу. Об этом 13 мая сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

BMN Network Арест

По предварительным данным, всего задержано 45 человек. Им инкриминируется получение прибыли от незаконной переправки в Австрию, Германию, Италию и Францию жителей стран Ближнего Востока и Северной Африки. В гаражах подозреваемых лиц были обнаружены 27 автомобилей, которые якобы использовались для перевозки мигрантов через соответствующие границы.

Как утверждают правоохранители, в указанных схемах были задействованы граждане Румынии, Сербии, Украины, Эстонии, Литвы и Турции. По их мнению, в общей сложности услугами преступной схемы воспользовались 36 тыс. человек.

Совокупный доход указанного вида бизнеса составил 150 млн евро.