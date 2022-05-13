Чебоксары, 13 мая, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Чебоксарах встречи с дольщиками строящихся проблемных домов проводят не только застройщики и власти, но и прокуратура. В Калининском районе была обсуждена ситуация с долгостроями трёх компаний, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Новая квартира

Речь идёт о проблемных домах, которые начали строить общества с ограниченной ответственностью «Лидер», «ГрандСтрой» и «Альянс-Недвижимость».

В надзорном ведомстве приводят пояснения застройщика «Лидер», который сослался на финансовые проблемы, судебный спор из-за пролонгации договора о развитии застроенной территории и банкротный иск. В настоящее время «заморожено» строительство двух позиций (3,3а и 19) в микрорайоне Кувшинка («Шанхай»).

«При этом им [представителем застройщика] указано о намерении продолжения строительной деятельности и изыскании денежных активов, необходимых для исполнения обязательств перед дольщиками», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представитель «ГрандСтрой» проинформировал об объёме работ по достройке дома и «сумме, необходимой для завершения строительства». Во сколько оцениваются данные расходы, а также за счёт они будут компенсированы, не сообщается.

Что касается дольщиков позиции 5 по улице Гагарина («Альянс-Недвижимость»), то им выплачивается компенсация. Конкурсный управляющий пояснил, что она выплачена не всем, так как судебное решение в отношении части дольщиков вынесено позднее.

Напомним, что 11 мая в Чувашии поддержали расширение критериев предоставления участков без торгов для поддержи строительства жилья, в том числе решения проблем дольщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года публично-правовая компания «Фонд развития территорий» (г. Москва) вышла с банкротными исками в Арбитражный суд Чувашии в отношении «Лидера» и «ГрандСтроя».