Томск, 13 мая, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В администрации Томской области произошла первая отставка после прихода нового губернатора. Завершил работу в связи с окончанием контракта заместитель главы региона по инвестиционной политике Юрий Гурдин.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, врио губернатора Владимир Мазур с пониманием воспринял решение чиновника.

В должности замгубернатора Юрий Гурдин работал с 1 сентября 2012 года. Он отвечал за политику в сфере инвестиций и имущественных отношений, международных и региональных связей.

Напомним, накануне, 12 мая новый глава региона заключил на два месяца контракты с членами команды бывшего главы региона Сергея Жвачкина. Заместителям губернатора поручено в трёхдневный срок представить полный анализ дел в подведомственных сферах и отраслях.