Ростов-на-Дону, 13 мая, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Председатель Ростовского областного суда Елена Золотарёва в 2021 году заработала 5 млн 74 тыс. 390,72 рубля. Это следует из декларации, опубликованной на сайте суда, передаёт корреспондент ИА REGNUM 13 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как и годом ранее, в собственности у председателя Ростовского областного суда имеется квартира площадью 75 кв. метров и гараж площадью 30,8 кв. метра.

ИА REGNUM сообщало, что Елена Золотарёва в 2020 году заработала 5 млн 105 тыс. рублей, в 2019 году отчиталась о доходе более чем в 5 млн 400 тыс. рублей.