Москва, 13 мая, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Деньги в бюджет России льются рекой, решение правительства перечислить свыше 790 млрд рублей в Резервный фонд является решительным ударом по либеральной социально-экономической политике. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

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По его мнению, последние действия правительства означают, что государство не на словах, а не деле начинает поворачиваться лицом к людям и их повседневным проблемам.

Миронов также обратил внимание на то, что, по данным Минфина, в апреле Россия получила на 133 млрд рублей меньше нефтегазовых доходов, чем прогнозировалось.

«Кто-нибудь это прочитает и руками разведет — плохи же наши дела. Между тем, если посмотреть статистику того же Минфина, в прошедшем апреле нефтегазовые доходы в сравнении с апрелем прошлого года выросли вдвое», — констатировал парламентарий.

Более того, они достигли наибольших значений за всю историю наблюдений, указал депутат.

«Что за беда, если не сбылись чьи-то бездарные прогнозы: деньги-то в бюджет льются рекой. И это не предел. По оценке независимых экспертов, в текущем году доходы России от продажи нефти вырастут на 45%», — рассуждает он.

И если правительство продолжит поворот к социальному государству, у России хватит средств и на реальную поддержку бизнеса, и на масштабную помощь населению, заключил Миронов.

Правительство России сформировало задел для финансирования мероприятий по поддержке граждан и экономики, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании о ходе исполнения федерального бюджета за 2022 год.

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