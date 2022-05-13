Кишинёв, , 12:24 — REGNUM Темпы инфляции в Молдавии проложат расти, и в третьем квартале годовое подорожание цен может достичь 31%, а для продуктов этот показатель достигнет 34%. Об том 13 мая сообщил на брифинге глава Нацбанка Октавиан Армашу.

Инфляция

«Инфляция растёт и будет выше и настойчивей. Это требует применения ограничительных мер денежно-кредитной политики», — сказал Армашу.

Глава Нацбанка отметил, что темпы инфляции в республике выше, чем во многих других государствах. По его мнению, это вызвано большой долей продуктов в потребительской корзине, открытостью экономики, а также резким ростом тарифов.

Стоит отметить, что годовая инфляция в Молдавии в апреле достигла «рекордного» уровня — 27,07%. Ранее в Нацбанке сообщили, что это произойдёт только третьем квартале.

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