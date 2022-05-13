Вашингтон, 13 мая, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Автор популярного симулятора фермера Stardew Valley Эрик Бароне не может поверить в то, что в мире продано уже более 20 млн копий этой игры. Об этом 13 мая сообщает журнал PC Gamer.

компания Логотип игры Stardew Valley

Когда журналисты обратились к Бароне за комментарием по поводу очередного отчёта о продажах Stardew Valley, он сообщил, что игра, релиз которой состоялся более шести лет назад, сегодня продаётся лучше, чем когда-либо. Разработчик отметил, что он не понимает, почему это происходит и надеется, что всё дело в том, что геймеры советуют её друг другу.

При этом Бароне сказал, что в действительности резкий скачок в объёмах продаж игры (с 15 млн копий до 20 млн) связан отчасти с тем, что предыдущие значения показателей были занижены. Он пояснил, что смог провести более тщательный анализ после того, как сам начал выступать в роли издателя.

Напомним, релиз Stardew Valley состоялся 26 февраля 2016 года. В октябре 2021 года Эрик Бароне анонсировал свою новую игру, которая будет называться Haunted Chocolatier.