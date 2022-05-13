* талибами — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, , 12:23 — REGNUM Фронт национального сопротивления Афганистана, возглавляемый Ахмадом Масудом, сообщил, что в долине Андараб провинции Баглан продолжаются боестолкновения, и заявил, что и силы фронта, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), понесли потери. Об этом сообщает портал darivoa.com.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Себгатулла Ахмади, официальный представитель фронта, заявил 12 мая, что Асадулла Андараби, один из командиров фронта, был убит прошлой ночью вместе с четырьмя своими людьми в местности Бану долины Андараб. Ахмади добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выставили тела этих людей на базаре в уезде Дех-Салах и не разрешили их похоронить.

Он также заявил, что 17 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и несколько ранены в ходе вчерашнего боя. Эти столкновения начались четыре дня назад между двумя сторонами в районе Касана, Пуле-Хесара и некоторых других частях долины Андараб и продолжаются по сей день.

Источники сообщают, что сотни новых боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были переброшены в Андарабскую долину и пытаются уничтожить позиции сил Фронта сопротивления. Они также заявили, что вертолёты талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бомбили позиции фронта в некоторых частях Андарабской долины.

Два дня назад Асадулла Мустафа Хашеми, директор отдела информации и культуры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Баглан, в интервью «Голосу Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) отрицал, что их люди столкнулись с сопротивлением в провинции, заявив, что в Андарабе нет сил фронта.

«Там есть только воры и грабители, которые иногда создают проблемы для людей, мы их преследуем, и даст Бог, они будут уничтожены», — заявил он.

Фронт сопротивления утверждает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направили в Андараб от 2500 до 3000 новых боевиков, которые были размещены в мечетях и школах, и что «вероятны кровопролитные боестолкновения».

Фронт сопротивления ранее сообщал о жертвах среди гражданского населения в Андарабе, и что впервые с момента установления контроля над Афганистаном силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этом районе столкнулись с вооружённым сопротивлением.

Столкновения между силами Фронта сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) усилились в Панджшере, Тахаре, Баглане, Каписе и некоторых других провинциях. Источники сообщают, что в ходе боестолкновений также погибли мирные жители, точное число которых неизвестно.