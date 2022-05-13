* талибами — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, 13 мая, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Фронт национального сопротивления Афганистана, возглавляемый Ахмадом Масудом, сообщил, что в долине Андараб провинции Баглан продолжаются боестолкновения, и заявил, что и силы фронта, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), понесли потери. Об этом сообщает портал darivoa.com.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Себгатулла Ахмади, официальный представитель фронта, заявил 12 мая, что Асадулла Андараби, один из командиров фронта, был убит прошлой ночью вместе с четырьмя своими людьми в местности Бану долины Андараб. Ахмади добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выставили тела этих людей на базаре в уезде Дех-Салах и не разрешили их похоронить.

Он также заявил, что 17 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и несколько ранены в ходе вчерашнего боя. Эти столкновения начались четыре дня назад между двумя сторонами в районе Касана, Пуле-Хесара и некоторых других частях долины Андараб и продолжаются по сей день.

Источники сообщают, что сотни новых боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были переброшены в Андарабскую долину и пытаются уничтожить позиции сил Фронта сопротивления. Они также заявили, что вертолёты талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бомбили позиции фронта в некоторых частях Андарабской долины.

Два дня назад Асадулла Мустафа Хашеми, директор отдела информации и культуры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Баглан, в интервью «Голосу Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) отрицал, что их люди столкнулись с сопротивлением в провинции, заявив, что в Андарабе нет сил фронта.

«Там есть только воры и грабители, которые иногда создают проблемы для людей, мы их преследуем, и даст Бог, они будут уничтожены», — заявил он.

Фронт сопротивления утверждает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направили в Андараб от 2500 до 3000 новых боевиков, которые были размещены в мечетях и школах, и что «вероятны кровопролитные боестолкновения».

Фронт сопротивления ранее сообщал о жертвах среди гражданского населения в Андарабе, и что впервые с момента установления контроля над Афганистаном силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этом районе столкнулись с вооружённым сопротивлением.

Столкновения между силами Фронта сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) усилились в Панджшере, Тахаре, Баглане, Каписе и некоторых других провинциях. Источники сообщают, что в ходе боестолкновений также погибли мирные жители, точное число которых неизвестно.